Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани после нападения на техникум усилят профилактику буллинга

Комиссия по делам несовершеннолетних Краснодарского края разработает рекомендации по раннему выявлению девиантного поведения подростков для предотвращения нападений на учебные заведения и буллинга, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Александр Руденко. Внеочередное заседание комиссии было посвящено проблемам безопасности учебных заведений после чрезвычайного происшествия в Анапе, где студент индустриального техникума убил одного человека и ранил двоих.

По данным ТАСС, руководство Анапского индустриального техникума намерено ввести дополнительные ставки социального педагога и психолога. Кроме того, учебное заведение закупит новое оборудование для усиления мер безопасности.

По предварительным данным, студент техникума, который 11 февраля пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем, с ноября прошлого года находился в депрессивном состоянии из-за развода родителей. Его однокурсники знали, что он интересуется историями нападений на школы, но никто не сообщил об этом педагогам и родителям. Куратор группы не обратил внимание на то, что подросток забросил учебу и не приходит сдавать зачеты. По всем этим обстоятельствам сейчас проводится прокурорская проверка.

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Нападение на техникум в Анапе

Предыдущая фотография
Первые сообщения о стрельбе в техникуме появились в пабликах в 13:50. Очевидцы сообщали, что территория вокруг АИТ перекрыта, на месте находятся сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб

Первые сообщения о стрельбе в техникуме появились в пабликах в 13:50. Очевидцы сообщали, что территория вокруг АИТ перекрыта, на месте находятся сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб

Фото: t.me / sbmaslova

Спустя час региональное управление МВД прокомментировало случившееся

Спустя час региональное управление МВД прокомментировало случившееся

Фото: соцсети

По данным полиции, студент техникума открыл стрельбу из «неустановленного оружия» в холле учебного заведения

По данным полиции, студент техникума открыл стрельбу из «неустановленного оружия» в холле учебного заведения

Фото: соцсети

Злоумышленник был задержан на месте

Злоумышленник был задержан на месте

Фото: соцсети

По неофициальной информации, стрелку 17 лет

По неофициальной информации, стрелку 17 лет

Фото: соцсети

В результате нападения погиб охранник техникума. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибший первым принял на себя удар, он оперативно отреагировал и вызвал правоохранительные органы, помешав стрелку зайти дальше в техникум

В результате нападения погиб охранник техникума. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибший первым принял на себя удар, он оперативно отреагировал и вызвал правоохранительные органы, помешав стрелку зайти дальше в техникум

Фото: соцсети

Еще два человека — сотрудница и студент техникума – ранены. Они находятся в больнице

Еще два человека — сотрудница и студент техникума – ранены. Они находятся в больнице

Фото: «Ъ-Кубань» / соцсети

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего устанавливаются

Обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего устанавливаются

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

На место происшествия выехала наиболее опытная группа следователей и криминалистов регионального управления СКР

На место происшествия выехала наиболее опытная группа следователей и криминалистов регионального управления СКР

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По факту нападения на техникум СУ СКР по краю возбудил уголовное дело (статья пока не называется)

По факту нападения на техникум СУ СКР по краю возбудил уголовное дело (статья пока не называется)

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По словам главы Анапы Светланы Масловой, семье погибшего охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь

По словам главы Анапы Светланы Масловой, семье погибшего охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь

Фото: t.me / sbmaslova

Для студентов, их родителей и преподавателей техникума власти Анапы организовали работу мобильного психологического центра. Также организуют горячую линию с психологами

Для студентов, их родителей и преподавателей техникума власти Анапы организовали работу мобильного психологического центра. Также организуют горячую линию с психологами

Фото: t.me / sbmaslova

Следующая фотография
1 / 13

Первые сообщения о стрельбе в техникуме появились в пабликах в 13:50. Очевидцы сообщали, что территория вокруг АИТ перекрыта, на месте находятся сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб

Фото: t.me / sbmaslova

Спустя час региональное управление МВД прокомментировало случившееся

Фото: соцсети

По данным полиции, студент техникума открыл стрельбу из «неустановленного оружия» в холле учебного заведения

Фото: соцсети

Злоумышленник был задержан на месте

Фото: соцсети

По неофициальной информации, стрелку 17 лет

Фото: соцсети

В результате нападения погиб охранник техникума. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибший первым принял на себя удар, он оперативно отреагировал и вызвал правоохранительные органы, помешав стрелку зайти дальше в техникум

Фото: соцсети

Еще два человека — сотрудница и студент техникума – ранены. Они находятся в больнице

Фото: «Ъ-Кубань» / соцсети

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Обстоятельства случившегося и мотивы нападавшего устанавливаются

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

На место происшествия выехала наиболее опытная группа следователей и криминалистов регионального управления СКР

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По факту нападения на техникум СУ СКР по краю возбудил уголовное дело (статья пока не называется)

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По словам главы Анапы Светланы Масловой, семье погибшего охранника окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь

Фото: t.me / sbmaslova

Для студентов, их родителей и преподавателей техникума власти Анапы организовали работу мобильного психологического центра. Также организуют горячую линию с психологами

Фото: t.me / sbmaslova

Смотреть

Новости компаний Все