На Кубани после нападения на техникум усилят профилактику буллинга

Комиссия по делам несовершеннолетних Краснодарского края разработает рекомендации по раннему выявлению девиантного поведения подростков для предотвращения нападений на учебные заведения и буллинга, сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Александр Руденко. Внеочередное заседание комиссии было посвящено проблемам безопасности учебных заведений после чрезвычайного происшествия в Анапе, где студент индустриального техникума убил одного человека и ранил двоих.

По данным ТАСС, руководство Анапского индустриального техникума намерено ввести дополнительные ставки социального педагога и психолога. Кроме того, учебное заведение закупит новое оборудование для усиления мер безопасности.

По предварительным данным, студент техникума, который 11 февраля пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем, с ноября прошлого года находился в депрессивном состоянии из-за развода родителей. Его однокурсники знали, что он интересуется историями нападений на школы, но никто не сообщил об этом педагогам и родителям. Куратор группы не обратил внимание на то, что подросток забросил учебу и не приходит сдавать зачеты. По всем этим обстоятельствам сейчас проводится прокурорская проверка.

Анна Перова, Краснодар