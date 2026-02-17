Богатейший депутат думы Сургута заявил об уходе из ЛДПР

Депутат думы Сургута Евгений Барсов направил координатору ЛДПР в Ханты-Мансийский автономном округе (ХМАО-Югра) Евгению Данникову заявление об уходе из партии. На своей странице «ВКонтакте» политик пояснил, что стал либерал-демократом из-за деятельности Владимира Жириновского. «Владимир Вольфович вдохновлял не только меня, он заряжал миллионы других людей. Когда он ушел, из партии ушла энергия, которая раньше меня так вдохновляла. Понял, что дальнейшее пребывание в партии для меня стало непродуктивным»,— добавил господин Барсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Барсов

Фото: Пресс-служба думы Сургута Евгений Барсов

Депутат подчеркнул, что решение о выходе из ЛДПР не повлияет на его работу в думе Сургута. «Мой уход из партии не означает отказа от политической деятельности, я однозначно продолжу действовать в интересах сургутян»,— сказал Евгений Барсов.

Евгений Барсов избирается в думу Сургута на протяжении 20 лет: в 2006, 2011 и 2016 годах представлял интересы «Единой России», в 2018 и 2021 годах — ЛДПР. Ранее, с 1980 года, он работал мастером, производителем работ СУ-22 Сургутского ДСК, с 1984-го производителем работ треста «Сургутгазстрой», в 1990-м занял должность начальника РСУ №4 треста «Сургутремстрой», с 1991 по 2018 год был генеральным директором ОАО «Сургутстройтрест». В 2018 году контролирующим акционером компании господина Барсова стал депутат думы ХМАО от «Справедливой России» Михаил Сердюк.

В феврале 2025 года Евгений Барсов сообщил, что после продажи предприятия у него осталось 10 самолетов и 29 квартир. «Сейчас квартир уже 13, все уходит на содержание авиационной базы, где находятся эти же 10 самолетов, которые летают на спорт, на "Бессмертный полк", на них учится летать наша молодежь. И все эти деньги, которые заработал, ушли туда, в авиацию. И я не жалею, я рад и счастлив»,— добавил он. Как следует из последних опубликованных сведений о доходах депутатов думы Сургута за 2021 год, господин Барсов заработал 55,6 млн руб. Ближайший к нему по размеру заработка депутат от «Единой России», директор филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети Виталий Мазуров тогда отчитался о поступлении 32,7 млн руб.

Василий Алексеев