Свердловчанина арестовали по обвинению в изготовлении 96 кг наркотиков

Пригородный районный суд (Свердловская область) заключил под стражу 29-летнего местного жителя, обвиняемого в изготовлении и покушении на сбыт 96 кг наркотиков, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2026 года умышленно, из корыстных побуждений, в целях дальнейшего сбыта незаконно изготовил наркотики в жилом доме в одном из поселков Горноуральского округа. Довести до конца свои преступные действия ему не удалось ввиду задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Мужчине икриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет в особо крупном размере). Прокурор в суде требовал заключить обвиняемого под стражу, так как он мог скрыться или воспрепятствовать расследованию дела. В итоге суд избрал ему меру пресечения до 15 апреля.

Полина Бабинцева