Подмосковная епархия отреагировала на выступление подростков с оружием в храме

Балашихинская епархия временно отстранила протоиерея Сергия Решетняка от обязанностей настоятеля Петропавловского храма в поселке Обухово. Указ опубликован на сайте епархии. В документе говорится, что причиной стало проведение молодежных мероприятий в «помещениях для богослужения».

Протоиерей Сергий Решетняк

Фото: Московская Митрополия Русской Православной Церкви

Фото: Московская Митрополия Русской Православной Церкви

15 февраля в сообществе храма в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост о Дне православной молодежи. К нему прикрепили видеозапись с выступлением в храме воспитанников Центра патриотического воспитания «Динамит». На ней подростки в камуфляжной форме напротив алтаря выполняют упражнения по отработке позиций для стрельбы из автомата и армейского рукопашного боя. Юноши имели при себе оружие (не уточнялось, боевое или модель); на видеозаписи были слышны звуки выстрелов. 16 февраля видео с выступлением «Динамита» разошлось по Telegram-каналам. Сейчас запись в сообществе храма удалена.

«Мы располагаем только той информацией, которая есть официально на сайте»,— ответили в пресс-службе Балашихинской епархии на запрос «Ъ».

В указе отмечается, что «на время проведения расследования» настоятелем Петропавловского храма назначат благочинного церквей Богородского округа протоиерея Марка Ермолаева. Согласно информации на сайте епархии, Марк Ермолаев — председатель отделов по взаимодействию с казачеством, с Вооруженными силами и силовыми структурами.

Дария Максимова