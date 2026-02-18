В Черноземье 19 февраля будет ветрено и снежно, до –10°C

В четверг, 19 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная и ветреная погода, выпадет снег. Температура будет варьироваться от –1°C до –10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –8°C до –1°C. Ветер до 13 м/с. Утром и днем возможны снег с дождем.

В Воронеже температура будет варьироваться от –7°C до –4°C, а порывы ветра не превысят 14 м/с. В течение суток ожидается снег.

В Курске температура утром составит –4°C, днем останется на том же уровне, вечером опустится до –7°C, а ночью — до –10°C. Ветер до 13 м/с. Утром и днем прогнозируется снегопад.

В Липецке утром температура воздуха составит –7°C, днем будет –5°C, вечером останется на том же уровне, а ночью опустится до –6°C. Ветер с порывами до 13 м/с. Весь день будет идти снег.

В Орле утром температура составит –7°C, днем будет –5°C, вечером вернется к показателю –7°C, а ночью опустится до –10°C. Ветер — до 12 м/с. Утром и днем ожидается снегопад.

В Тамбове утром температура составит –6°C, днем поднимется до –5°C, вечером и ночью останется на том же уровне. Ветер с порывами до 10 м/с. Днем, вечером и ночью может выпасть снег.

