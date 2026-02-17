Bloomberg: сопротивление стран ЕС может ослабить антироссийские санкции

Попытка Евросоюза ввести санкции против иностранных портов и банков, используемых Россией для продажи нефти, сталкивается с разногласиями между странами. Это может ослабить содержание нового санкционного пакета, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, некоторые страны-члены ЕС, включая Италию и Венгрию, выразили обеспокоенность по поводу предложений об ограничениях против портов Грузии и Индонезии. Также Италия вместе с Испанией не согласились с предложенными санкциями в отношении банка на Кубе, так как только он работает с иностранной валютой и обслуживает дипломатов и граждан ЕС в стране. Несколько европейских стран не согласны с идеей запрета на морские услуги, связанные с поставками российской нефти.

По словам источников Bloomberg, сопротивление стран может подорвать эффективность 20-го пакета антироссийских санкций. Ограничения ЕК направлены на сокращение доходов России от нефти, отметили источники.

Сейчас ЕС готовит 20-й пакет санкций против России. Еврокомиссия предложила запретить все криптовалютные транзакции с Россией, чтобы пресечь использование российских активов вне традиционной банковской системы для обхода санкций. Последний пакет мер ЕС также включает предложения о введении санкций против ряда компаний в Китае и других странах, которые, как утверждается, поставляют продукцию для российской военной промышленности.