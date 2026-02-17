В Самаре выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом, «КамАЗ» сбил человека

Во вторник, 17 февраля, в 11:20 (MSK+1) в Самаре произошло ДТП, в котором погибла женщина. По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля «КамАЗ» 1966 года рождения во время выезда с прилегающей территории на ул. Молодогвардейскую наехал на пешехода — женщину 1956 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась до прибытия скорой медицинской помощи.

Руфия Кутляева