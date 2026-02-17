В Швеции обнаружен последователь «монстра из Мазана»

Шведская прокуратура проводит расследование в отношении мужчины, подозреваемого в сексуальной эксплуатации своей жены. По данным следствия, тот успел продать ее услуги по меньшей мере 120 мужчинам, сообщает агентство Associated Press. Личности супругов не раскрываются.

По словам прокурора Иды Аннерштедт, ведущей дело, мужчина был арестован в октябре прошлого года после того, как его супруга подала на него заявление в полицию. Госпожа Аннерштедт отметила, что в настоящее время обвинения предъявлены еще двум подозреваемым, однако не исключила, что число обвиняемых может увеличиться.

Согласно шведскому законодательству, уголовная ответственность распространяется на посредников или покупателей сексуальных услуг, но не лиц, которые считаются жертвами эксплуатации. Приобретение сексуальных услуг через интернет без физического контакта также признается уголовным преступлением.

Информация о расследовании появилась накануне публикации мемуаров Жизель Пелико — француженки, годами подвергавшейся насилию со стороны собственного мужа и десятков приглашенных им мужчин. Доменика Пелико, прозванного «монстром из Мазана», приговорили к 20 годам тюрьмы.

Елизавета Труфанова