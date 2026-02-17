Новые горизонты

На днях в шоуруме «Центрсвет» в интерьерном центре Architector состоялся показ коллекции «Горизонты», который собрал среди гостей профессионалов в области искусства, архитектуры и моды. «Горизонты» — вторая глава яркой коллаборации модельера и основателя модного дома — Анны Мамаевой и архитектора, дизайнера и цифрового художника — Павла Лопанова.



Событие объединило моду и цифровое искусство в единое художественное высказывание, в котором картина перестает быть статичной, становясь живой, самостоятельной и носибельной.

Проект «Горизонты» Анны Мамаевой и Павла Лопанова продолжил исследование границы между формой и восприятием.

Если первая часть, которая была представлена около года назад в галерее Синара-Арт, была посвящена переосмыслению цифровых образов в материальной среде, то в новой главе фокус сместился на движение — на то, как искусство начинает жить в ткани и на теле.

Коллекция охватывает все сезоны и построена как целостный гардероб современного человека. В неё вошли эксклюзивные меховые изделия, пальто, трикотаж, легкие костюмы и многослойные летящие платья.

Плотные фактуры и теплые объемы здесь соединились с легкими, пластичными силуэтами, создавая ощущение непрерывности — от зимы к лету, от плотности к воздушности.

Градиенты из цифровой серии Павла Лопанова «Горизонты» стали основой визуального языка коллекции. Они интегрированы Анной Мамаевой в ткани и силуэты, превращая цвет в динамику, а плоскость — в объем. При каждом выходе моделей переходы оттенков раскрывались по-новому, формируя ощущение смещения линии горизонта.