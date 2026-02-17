Ярославский губернатор предложил повысить МРОТ до 40 тысяч рублей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о подготовке инициативы в правительство России об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране не ниже 40 тыс. руб. с 1 января 2027 года. Об этом губернатор сказал на открытом совещании в правительстве области, трансляцию которого вел телеканал «ЯПервый».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Мы за повышение МРОТ. У нас нет в государственном, муниципальном секторе зарплат, которые были бы равны МРОТ. Мы уже несколько лет не переживаем, что у нас вырастет МРОТ, потому что мы серьезно подняли зарплату огромного количества людей. Федеральный МРОТ — 27 тыс., наш областной — 30 тыс. руб. Мы бы и больше приняли бы: предприниматели пока не все готовы. Нам нужно, чтобы зарплаты у нас были значительно выше. Не только в государственном и муниципальном секторе, но и в сфере бизнеса»,— сказал Михаил Евраев на заседании.

Соглашение об установлении областного МРОТ было подписано в конце 2025 года губернатором, председателем объединения профсоюзов и председателем объединения работодателей региона. Как пояснил губернатор, эти правила распространяются на все организации региона. Исключения — официально отказавшиеся от соглашения или финансируемые из федерального бюджета.

«Заработная плата не может быть ниже минимального размера, установленного в Ярославской области. Все, кто платит меньше, будут привлечены к ответственности по результатам проверок в организациях»,— добавил губернатор в своем Telegram-канале.

Алла Чижова