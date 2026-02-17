Ресурсники обещают в 2026 году изменить схему подачи ГВС у 41 дома на Автозаводе

Филиал ООО «Эн+ Тепло Волга» «Нижегородский» планирует улучшить горячее водоснабжение (ГВС) 41 дома в Нижнем Новгороде в 2026 году за счет подключения к циркуляционным трубопроводам. Об этом рассказал технический директор филиала Игорь Шабанов на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 17 февраля.

Предприятие обеспечивает горячей водой более 350 тыс. жителей, 47 школ, 90 детских садов, более 20 больниц и поликлиник Автозаводского и Ленинского районов.

С прошлого века более 55% потребителей подключены к Автозаводской ТЭЦ по тупиковой однотрубной схеме ГВС без циркуляции. При такой схеме обеспечение необходимой температуры воды в точке водозабора у потребителя зависит от расхода водопотребления. Кроме того, в тупиковых участках образуются застои, что влияет на качество горячей воды.

В 2009 году изменились нормативы, и температура горячей воды должна быть в диапазоне 60–75 градусов. Действующая система ГВС «создает ограничения» по выдерживанию этих нормативов, рассказал Игорь Шабанов.

С 2017 по 2025 год предприятие построило 13,2 км циркуляционных трубопроводов ГВС и смонтировало оборудование, позволившее перевести на циркуляционную систему 103 дома и 18 соцобъектов.

В 2026–2030 годах планируется строительство четырех теплонасосных станций (ТНС) и 18,9 км циркуляционных трубопроводов от потребителей к этим ТНС. В результате циркуляцией горячей воды обеспечат еще 97 домов и соцобъектов.

Депутат и руководитель управляющей компании «Наш дом» в Автозаводском районе Владимир Аношкин сказал, что только у их компании сейчас «на одной трубе» находятся 322 дома.

Галина Шамберина