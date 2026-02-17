На М-4 «Дон» в Ростовской области закрыли полосу из-за дорожных работ
На 940-м км трассы М-4 «Дон» перекрыли полосу в направлении Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Правую полосу перекрыли для ямочного ремонта, что привело к образованию трехкилометрового затора. Дорожные службы выполняют работы по устранению ям.
Водителям рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию при планировании маршрута и заложить дополнительное время на проезд данного участка.