На М-4 «Дон» в Ростовской области закрыли полосу из-за дорожных работ

На 940-м км трассы М-4 «Дон» перекрыли полосу в направлении Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Правую полосу перекрыли для ямочного ремонта, что привело к образованию трехкилометрового затора. Дорожные службы выполняют работы по устранению ям.

Водителям рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию при планировании маршрута и заложить дополнительное время на проезд данного участка.

Константин Соловьев