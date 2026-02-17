Доходы муниципалитетов Чувашии выросли на 13,3% в 2025 году

В 2025 году в бюджеты муниципальных и городских округов Чувашии поступило 53,1 млрд руб., что на 13,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Главным источником средств является бюджет республики. Округа получили 36,2 млрд руб. в виде межбюджетных трансфертов.

Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 17 млрд руб., что демонстрирует рост на 11,2%.

Налоговые доходы достигли 15 млрд руб., увеличившись на 17,6%. Основной вклад обеспечил рост поступлений по налогу на доходы физических лиц.

Неналоговые доходы составили 2 млрд руб., что на 20,2% ниже уровня предыдущего года.

Анна Кайдалова