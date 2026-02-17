FT: власти Британии отложили многомиллионный проект по упрощению торговли

Власти Великобритании отложили на неопределенный срок реализацию проекта «единого торгового окна» (Single Trade Window) по упрощению международной торговли. В этот проект было вложено $150 млн. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным FT, проект Single Trade Window должен был упростить международную торговлю в стране после Brexit (процесс выхода Британии из состава Евросоюза, завершийся в 2020 году). Разрабатываемая платформа должна была позволить участникам торговли подавать все необходимые документы в одном месте и в электронном формате.

Как написало издание, весной 2024 года проект был приостановлен из-за задержек и более высоких, чем ожидалось, затрат. FT отмечает, что с января 2025 года в Single Trade Window средства не вкладывались. По данным британского Минфина, программа была «досрочно завершена».

По словам источника в британском правительстве, власти по-прежнему планируют создать «единое торговое окно», учитывая его потенциальные преимущества для торговой отрасли страны. Однако источники в Управлении по налоговым и таможенным сборам сказали газете, что не получали указаний возобновить работу над проектом.