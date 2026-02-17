Полковнику никто не спишет

Как стало известно “Ъ”, Московский гарнизонный военный суд (МГВС) повторно приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего акционера банка «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко, обвиняемого в даче взяток на сумму более 87 млн руб. полковнику ФСБ в запасе Дмитрию Фролову. Ранее суд заочно арестовал и объявил в розыск не явившегося на процесс бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Фролова. После этого защита господина Шкурко буквально завалила суд ходатайствами о возврате дела прокурору, полагая, в частности, что два этих дела не могут слушаться отдельно.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший акционер банка «Кредитимпэкс» Георгий Шкурко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Повторно слушать дело обвиняемого в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Дмитрия Фролова и господина Шкурко, которому инкриминировалась их дача (ч. 5 ст. 291 УК РФ), МГВС планировал еще в конце 2025 года. Однако экс-чекист не явился на процесс, в связи с чем 29 декабря суд изменил меру пресечения уехавшему в Дубай фигуранту с подписки о невыезде на заочный арест, объявил его в розыск, выделив дело в отношении него в отдельное производство и приостановив его.

Защита господина Шкурко считает, что судья Антон Галкин должен был приостанавливать процесс в отношении обоих подсудимых или хотя бы обсудить вопрос приостановки дела экс-чекиста со сторонами и обжаловала решение во 2-м Западном окружном военном суде. В него же обратились адвокаты Дмитрия Фролова. Они полагают, что суд незаконно арестовал находящегося на лечении за рубежом полковника, разбирательство в отношении которого следовало приостановить по болезни.

Сам господин Шкурко, являющийся дипломированным врачом-психиатром, заверил “Ъ”, что лечиться за рубежом не планирует. «У меня нервы, в отличие от офицеров госбезопасности, более прочные»,— заверил он “Ъ” перед началом очередного заседания.

Согласно фабуле оглашенного прокурором Миланой Дигаевой обвинения, в 2007 году руководство банка «Кредитимпэкс» осуществляло рискованную финансовую политику, в связи с чем появилась вероятность отзыва у него лицензии. В то время Дмитрий Фролов, работавший в управлении «К» ФСБ РФ, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы, как лично, так и через подчиненных общался с руководством и сотрудниками ЦБ России, которые осуществляли банковский контроль, гласит дело.

По версии обвинения, у опасавшихся отзыва лицензии председателя правления «Кредитимпэкса» Дмитрия Катая и акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова возник «умысел на дачу взятки Фролову за общее покровительство им и деятельности банка». Переговоры с ним велись через советника банка по безопасности генерал-майора ФСБ в отставке Игоря Шахова (скончался в 2012 году). Тот предложил господину Фролову ежемесячное вознаграждение в размере 0,1% в валюте от операций с «ненадежными контрагентами» банка. Следствие установило, что с 1 октября 2007 года по 16 июля 2013 года полковник Фролов получал от Георгия Шкурко лично, а также при посредничестве Игоря Шахова ежемесячно от $100 тыс. до $150 тыс., а затем аналогичные суммы в евро. Всего же общая сумма полученных им взяток в рублевом эквиваленте составила «не менее 87 млн 146 тыс. руб.». ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» лишь в мае 2014 года.

Дмитрий Катай скрылся, преследование Алексея Куликова как лица, добровольно сообщившего о преступлении, было прекращено. Что касается господина Шахова, то последний хоть и указан в обвинительном заключении как посредник в даче взяток, но родственники покойного генерала через суд установили, что ни подозреваемым, ни обвиняемым он не был.

После оглашения обвинительного заключения господин Шкурко вину в даче взяток не признал. А его адвокаты атаковали суд ходатайствами о возврате дела прокурору, а фактически — на доследование.

Они утверждали, что при составлении обвинительного заключения были допущены грубые нарушения. В частности, защитники подсудимого Орест Фокин и Дмитрий Жданов заявили, что следствие не установило ни первый, ни последний эпизод получения взяток, а также конкретные даты их получения, не провело экспертизу для определения точной окончательной суммы. «Следствие определило временем окончания преступной деятельности дату увольнения Фролова со службы»,— указал господин Жданов. Господин Фокин, в свою очередь, отметил, что в обвинении не указано, какая каждый раз полковнику Фролову передавалась сумма и по какому курсу следствие рассчитало окончательный размер взятки в 87 млн руб. «От 100 до 150 тыс. то ли долларов, то ли евро… Это неточная сумма! Это разная валюта, и ее курс меняется каждый день! Поэтому установить конкретную сумму взятки в таком запутанном обвинении невозможно»,— сказал адвокат, добавив, что «приблизительное обвинение» препятствует постановлению справедливого приговора. Господин Фокин напомнил, что в ходе первого процесса прокуроры требовали для подсудимых дополнительного наказания в виде штрафа, который назначается кратным сумме полученных взяток. И тут, как указал защитник, «каждый миллион имеет значение».

Его коллега также сделал упор на том, что разделение дела фигурантов юридически невозможно, поскольку, отменив первый приговор и направив дело на новое рассмотрение, вышестоящие суды предписали выяснить, позволяли ли должностные полномочия Фролова осуществлять покровительство по службе банку «при осуществлении им сомнительных операций» или нет. Адвокат отметил, что от квалификации действий полковника Фролова зависит, как трактовать действия банкира Шкурко, а потому дела его подзащитного и чекиста как «братья-близнецы» и не могут слушаться отдельно.

Напомним, что в первый раз МГВС вынес приговор господам Фролову и Шкурко 4 июня 2024 года. Тогда суд переквалифицировал обвинение полковника ФСБ с «получения взятки» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив шесть лет. От этого срока экс-чекист был освобожден за сроком давности. Тогда же суд снял арест с имущества фигуранта, включая виллу в Италии стоимостью €2,1 млн, на обращении которой в доход государства настаивало обвинение.

Георгий Шкурко получил четыре года восемь месяцев колонии, которые отсидел. Его действия были переквалифицированы на покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 91 УК РФ).

Кассационный военный суд в Новосибирске, удовлетворив представление прокуратуры, вернул дело на повторное рассмотрение в апелляцию, которая 3 октября 2025 года отменила судебный акт, направив дело в МГВС.

В ходе слушаний там Антон Галкин отклонил три ходатайства адвокатов господина Шкурко о возврате дела прокурору. При этом он отложил процесс в отношении банкира до рассмотрения жалобы адвокатов на разделение его дела с делом господина Фролова.

Мария Локотецкая