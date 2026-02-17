Суд утвердил взыскание 97 млн руб. с Калужского турбинного завода

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 97 млн руб. с ПАО «Калужский турбинный завод» по иску АО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

«Силовые машины» требовали более 658 млн руб. неустойки по договору от 26 августа 2021 года и около 31 млн руб. убытков. Неустойка начислена за просрочку исполнения обязательств по поставке и монтажу оборудования гидроагрегата. Суд первой инстанции признал убытки подтвержденными другим судебным актом, однако снизил размер неустойки до примерно 66 млн руб., сочтя заявленную сумму несоразмерной.

АО «Силовые машины» входит в структуру ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова и выпускает оборудование для тепловой, атомной и гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. Калужский турбинный завод — предприятие оборонно-промышленного комплекса, производящее паровые турбины, турбоприводы и турбогенераторы.