СКППК отказалась от паровозных составов на туристических маршрутах

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания опровергла информацию о запуске ретропоезда в Таганрог. По данным компании, использование паровозных составов в графике движения не предусмотрено. Об этом сообщает пресс-служба СКППК.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В заявлении компания подчеркнула, что все туристские и экскурсионные маршруты осуществляются исключительно с применением регулярных пригородных поездов.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в мае 2025 года на вокзал Ростов-Главный прибывал ретропоезд «Победа». Во главе исторического состава был паровоз Эр739-99.

Константин Соловьев