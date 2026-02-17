Глава СКР поручил доложить о расследовании исчезновения жительницы Татарстана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту исчезновения жительницы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что жительницу региона разыскивают около месяца после ее ухода в магазин. В поисках участвуют супруг и общественники.

Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело.

Анна Кайдалова