Глава СКР поручил доложить о расследовании исчезновения жительницы Татарстана
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту исчезновения жительницы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании исчезновения жительницы Татарстана
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Ранее сообщалось, что жительницу региона разыскивают около месяца после ее ухода в магазин. В поисках участвуют супруг и общественники.
Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело.