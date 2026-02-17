Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства девочки в Северной Осетии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Северной Осетии Валерию Устову представить доклад о ходе расследования убийства 14-летней девочки во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Девочку с тяжелыми ножевыми ранениями нашли родственники. Ее госпитализировали, но она скончалась в больнице, не приходя в сознание. В убийстве подозревают 17-летнего брата погибшей. Его уже задержали. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии и мотивы совершенного преступления. Исполнение поручения господина Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

