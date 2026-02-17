Суд обязал администрацию Ростова предоставить квартиру семье ребенка-инвалида

В Ростове-на-Дону прокуратура через суд добилась предоставления квартиры семье ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Проверка началась после обращения матери несовершеннолетнего. Прокуратура установила, что ребенок страдает тяжелым хроническим заболеванием, а его семья продолжительное время числилась в списках граждан, имеющих право на внеочередное получение жилого помещения. При этом, как отмечается, что городские власти не выполняли обязательства, что стало причиной судебного иска.

Прокуратура потребовала обязать муниципалитет выделить квартиру семье во внеочередном порядке. Суд удовлетворил требования.

Константин Соловьев