В Ульяновске возбудят уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Ульяновске, сообщил во вторник Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как информации ведомства, в СМИ и соцсетях ранее сообщалось о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Пушкарева, д.14 в Ульяновске. Отмечается, что длительное время здание 1968 года постройки находится в непригодном состоянии: стены и кирпичная кладка разрушаются, протекает кровля, неисправны инженерные коммуникации, что приводит к перебоям электро- и теплоснабжения, подача воды более полугода не осуществляется. В 2021 году строение ввиду высокой степени физического износа конструкций было признано аварийным, но до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли, мер к организации ремонтных работ не принимается, подчеркивают в ИЦ СКР.

О бедственном положении дома №14 на ул. Пушкарева местные СМИ и Telegram-каналы сообщали неоднократно и не один год. Так, еще 11 лет назад сообщалось о том, что это здание, в котором расположено семейное общежитие, начинает разрушаться, «идет активное отслоение кирпичной кладки». В 2017 году городские власти пообещали провести реконструкцию здания, однако ничего не было сделано. В 2020 году жители дома вновь жаловались властям, сообщая, что с домом ничего не сделали, а он стал еще больше разрушаться, в стене образовалась трещина, в подвале здания скапливается вода, из-за ветхости труб «между этажами здания постоянные проливы», начинают разрушаться межэтажные перекрытия. В январе 2026 года на свой контроль ситуацию в доме взяли активисты реготделения ОНФ, выехавшие на место очередной коммунальной аварии, случившейся в доме, и сообщившие в мэрию «о коммунальном коллапсе» — отсутствии в части дома отопления и горячей воды, о затоплении горячей водой подвала и опасности замыкания электропроводки. Мэрия отчиталась что авария устранена, но ОНФ после повторной проверки сообщил, что почти ничего не изменилось. Жильцы дома заявляют, что становится опасно жить в таких условиях.

Региональное следственное управление СКР сообщило, что по указанию руководителя СУ СКР уже «организована доследственная проверка», на место выехали следователи следственного отдела Засвияжского района».

Выяснить, насколько подтверждаются изложенные жильцами факты, по какой статье будет возбуждено уголовное дело, и кто из чиновников может оказаться среди подозреваемых, не удалось — в СУ СКР ситуацию не комментируют, на запрос «Ъ-Волга» не ответили.

ИЦ СКР отмечает, что Александр Бастрыкин дал указание руководителю Сергею Михайлову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сергей Титов, Ульяновск