В Забайкалье поддержали запрет продажи бензина подросткам до 16 лет

Заксобрание Забайкальского края приняло в первом чтении законопроект о запрете продажи топлива лицам младше 16 лет. Ограничения вступят в силу c 1 сентября, следует из сообщения на сайте парламента.

Предложение направлено на снижение числа ДТП с участием детей, отметили в Заксобрании. После принятия закона во втором чтении депутаты намерены разработать поправки в законодательство об административной ответственности и определить штрафы за нарушение нормы.

Подобные ограничения уже действуют или готовятся к введению в нескольких регионах России. Запрет на продажу топлива несовершеннолетним установлен, в частности, в Татарстане, Волгоградской, Ярославской, Пензенской, Кемеровской областях и Приморском крае.