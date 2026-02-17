В 2025 году индекс промышленного производства в республике составил почти 110%. Объем отгруженной продукции превысил 6 трлн руб., сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли республики.

В Татарстане отгрузили продукции на 6 трлн рублей в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане отгрузили продукции на 6 трлн рублей в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом доля обрабатывающих производств достигла 80%. Налоговые поступления от промышленного сектора превысили 1 трлн руб.

Минпромторг Татарстана курирует семь нацпроектов, в рамках которых привлечено 5 млрд руб. федеральных средств. Общий объем господдержки предприятий составил почти 150 млрд руб. — это на 37% больше, чем годом ранее. Из них 140 млрд руб. — целевые субсидии.

Межрегиональный товарооборот по итогам года оценивается в 2,8 трлн руб., из которых 75% приходится на вывоз продукции из республики. За год объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличился на 10,6%.

Анна Кайдалова