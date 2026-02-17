Warner возобновила переговоры о продаже своих активов Paramount

Медиагруппа Warner Bros. Discovery объявила о возобновлении переговоров с Paramount Skydance Corp. Та на прошлой неделе обновила свое предложение о покупке WBD.

Одновременно WBD объявила о проведении 20 марта чрезвычайного собрания акционеров и о том, что совет директоров группы единогласно рекомендовал акционерам принять предложение о покупке, поступившее от Netflix. Тем самым созданы условия для возобновления «войны предложений» за WBD.

Paramount, которую возглавляет Дэвид Эллисон, сын предпринимателя Ларри Эллисона, с сентября прошлого года пытается приобрести WBD. 5 декабря Netflix объявила, что покупает у WBD стриминговый сервис HBO Max, киностудии и другие активы за $82,7 млрд. После этого началась «война предложений» между Paramount и Netflix. В частности, сообщалось, что Paramount пытается приобрести WBD путем враждебного поглощения.

На прошлой неделе Paramount представила обновленное предложение, пообещав оплатить расходы на расторжение договора с Netflix ($2,8 млрд) и начиная с 2027 года и до завершения сделки платить акционерам по 25 центов за акцию ежеквартально за ожидание. При этом общая сумма предложения осталась неизменной — $30 за акцию, или около $108,4 млрд за всю компанию.

Виктор Буй