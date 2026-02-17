Bloomberg узнало об ухудшении ожиданий немецких инвесторов

В феврале индекс ожиданий инвесторов в Германии неожиданно снизился до 58,3 пункта, тогда как в январе он составлял 59,6 пункта. Эти данные приводит Bloomberg со ссылкой на результаты ежемесячного опроса Центра европейских экономических исследований (ZEW).

Аналитики ожидали роста индекса до 65,2 пункта, но фактическое снижение указывает на уменьшение оптимизма в деловых кругах крупнейшей экономики еврозоны. Глава ZEW Ахим Вамбах отметил, что, несмотря на начало восстановления экономики после длительного спада, говорить об устойчивом позитивном тренде пока преждевременно.

Господин Вамбах подчеркнул наличие структурных проблем в ключевых отраслях, особенно в промышленном производстве и сфере частных инвестиций. По его словам, основные сложности сохраняются именно в этих секторах.

В качестве драйвера развития в ближайшее время выделяется увеличение государственных расходов, в частности на инфраструктурные проекты и оборонно-промышленный комплекс. По информации Bloomberg, власти Германии планируют увеличить государственный долг до рекордных 512 млрд евро к 2026 году для финансирования данных нужд.