Зеленодольский завод планирует освоить выпуск малых беспилотных судов

Зеленодольский завод имени А. М. Горького в Татарстане намерен освоить производство малых беспилотных судов гражданского назначения. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

По его словам, заявка предприятия находится на рассмотрении в Российском научном фонде, необходимо решение Минпромторга России.

Зеленодольский завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга «Ак Барс». За время работы верфь построила 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных кораблей.

Анна Кайдалова