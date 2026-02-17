Пермский производитель химреагентов требует 27,3 млн рублей с предприятия из Уфы

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск пермского ООО «Химпром» к ООО Научно-производственное предприятие «Буринтех». Согласно карточке дела, сумма исковых требований составляет 27,3 млн руб. В определении указано, что эта сумма образовалась в рамках договора поставки. Детали претензий пока неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Химпром» было зарегистрировано в 2003 году в Перми. Основной вид деятельности — оптовая торговля промышленными химикатами. По данным официального сайта, научно-производственная компания «Химпром» специализируется на разработке, производстве и внедрении уникальных химических реагентов и технологических решений в различных отраслях промышленности. Согласно Rusprofile, 75% долей компании принадлежат Татьяне Минибаевой, остальные 25% — Игорю Леушину.

ООО НПП «Буринтех» специализируется разработке, производстве, поставке инструмента и сервисе, реагентов для бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. Головной офис компании располагается в Уфе.