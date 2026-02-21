Иногда они пересекаются

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Благодаря школьному предмету «история» у многих из нас есть хотя бы минимальное представление об основных событиях прошлого. Сложнее сопоставить, как они расположены относительно друг друга на временной шкале: что происходило в разных местах в одно время, что отстоит от чего на годы, десятилетия и даже века. Прокачайте свое ощущение времени, вспомнив, что произошло раньше, что позже, а что — почти совпало по времени.