Иногда они пересекаются
Восстановите историческую параллельность в тесте “Ъ”
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Благодаря школьному предмету «история» у многих из нас есть хотя бы минимальное представление об основных событиях прошлого. Сложнее сопоставить, как они расположены относительно друг друга на временной шкале: что происходило в разных местах в одно время, что отстоит от чего на годы, десятилетия и даже века. Прокачайте свое ощущение времени, вспомнив, что произошло раньше, что позже, а что — почти совпало по времени.