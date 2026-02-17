В Ростове жительницу Херсонской области осудили на шесть лет за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд вынес приговор жительнице Херсонской области Наталии Пушкаш, подозреваемой в оправдании терроризма и призывах к деятельности против России (ч. 2 ст. 205.2, п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в апреле 2023 года подсудимая опубликовала в интернете видеозапись о российском военном корреспонденте, погибшем при теракте, сопроводив ее комментарием с признаками оправдания террористической деятельности. Эксперты установили, что материал был направлен на формирование идеологии терроризма и представлений о допустимости подобной деятельности.

Другой эпизод произошел в августе 2023 года, когда Пушкаш разместила видео с текстом, призывавшим граждан и военнослужащих России сдаваться в плен украинским вооруженным силам и передавать военную технику за денежное вознаграждение.

Суд назначил Пушкаш шесть лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев