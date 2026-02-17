Москалькова призвала разрешить бойцам без контракта увольняться по семейным причинам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разрешить военнослужащим без контракта с Минобороны увольняться для ухода за нетрудоспособными родственниками.

«(Сейчас) те, которые не заключили (контракт) с министерством обороны, не могут быть уволены в случае, если у них остался на иждивении один тяжело больной инвалид первой группы, член семьи, за которым он должен ухаживать — назначен как опекун. А те, кто заключили контракт, они имеют это право»,— сказала госпожа Москалькова на заседании комитета Совета федерации по социальной политике.

По семейным обстоятельствам служащие по контракту могут уволиться, если им нужно ухаживать за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем. Среди других оснований для досрочного прекращения службы — достижение предельного возраста, ухудшение состояния здоровья, утрата доверия и судебное решение о лишении свободы.