Нужный парень на деревне

В агропромышленном комплексе (АПК) Пермского края сохраняется дефицит кадров. Эксперты считают, что проблему можно решить за счет повышения зарплаты в комплексе с программами по предоставлению жилья. Еще один путь — открытие филиалов колледжей на базе сельских школ и подготовка кадров «по месту жительства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам начальника отдела организации приема Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) Никиты Мерзлякова, в 2025 году с кадровым дефицитом сталкивались около 40% региональных предприятий АПК. О нехватке кадров говорят и руководители сельскохозяйственных предприятий. Гендиректор агрофирмы «Труд» Владимир Юшков утверждает, что потребность компании в сотрудниках составляет около 10%. Гендиректор одного из агропредприятий отмечает, что регулярно сталкивается с дефицитом кадров, потребность в них — около 30%. «И наше предприятие находится еще в пригороде Перми, дальше — ситуация еще сложнее»,— подчеркивает предприниматель.

По данным пресс-службы рекрутингового сайта Hh.ru, в 2025 году работодатели разместили на сайте более 800 вакансий в сфере регионального сельского хозяйства. Из них 57% составляют вакансии в отрасли земледелия, животноводства и растениеводства, еще 43% — в производстве сельскохозяйственной продукции. Чаще всего работодатели искали менеджеров по продажам (10% от общего числа доступных вакансий), разнорабочих (9%), ветеринаров (6%), слесарей и сантехников (5%) и зоотехников (4%).

Вместе с тем, в пресс-службе отмечают, что «активность на местном рынке труда стала несколько спокойнее, нежели год назад». Согласно статистике Hh.ru, одними из самых востребованных в АПК Пермского края специалистов являются слесари и сантехники. На одну такую вакансию приходится 3,5 резюме при нижней границе нормы — 4 резюме на вакансию. «Показатели ветеринарных врачей (3,9 резюме на вакансию) почти достигли нормы. Умеренная конкуренция наблюдается среди зоотехников — 5,7 резюме на вакансию. А hh-индекс разнорабочих (9,6) и менеджеров по продажам (10,8) говорит о возможности работодателей выбрать подходящего специалиста»,— пояснили аналитики рекрутингового сайта.

Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства, экс-министр сельского хозяйства Прикамья Иван Огородов подчеркнул, что особенно острый недостаток кадров наблюдается в зоотехнической и ветеринарной сферах, а также среди квалифицированных специалистах агрономии и инженерного направления. «Часть этого функционала пытаются на себя взять поставщики материально-технических ресурсов, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, кормовых добавок»,— добавляет Иван Огородов.

Владимир Юшков тоже говорит о нехватке специалистов «с квалификацией выше среднего». Руководитель предприятия уточняет, что это относится и к специалистам, не занятым непосредственно на производстве: «Наш холдинг — предприятие замкнутого цикла: от поля до прилавка. Поэтому есть потребность в самых разнообразных специалистах, в том числе программистах, экономистах, бухгалтерах, управляющих магазинами».

Никита Мерзляков отмечает, что в регионе «остро ощущается нехватка как рабочих специальностей, так и высококвалифицированного персонала». Наиболее востребованными специалистами в Прикамье, по данным ПГАТУ, являются операторы животноводческих комплексов, инженеры по сельскохозяйственной технике, трактористы-машинисты широкого профиля, специалисты по IT-технологиям, ГИС-системам, управлению беспилотными летательными аппаратами (дронами), системам точного земледелия, агрономы, зоотехники и ветеринарные врачи.

Сельский фактор Одним из основных источников квалифицированных кадров для регионального АПК является ПГАТУ. Как утверждает господин Мерзляков, университет ежегодно выпускает более тысячи специалистов. В течение года после получения диплома работу по специальности находят 65–75% выпускников. Однако лишь более 40% из них устраиваются непосредственно на сельскохозяйственные предприятия, в перерабатывающие компании или в ветеринарные службы региона. Продолжают обучение в магистратуре или аспирантуре либо уходят в смежные сферы (торговля, логистика, госслужба) примерно 20–25% от общего количества выпускников ПГАТУ. Но при этом, как подчеркивает Никита Мерзляков, они «сохраняют связь с АПК».

«Работа в АПК в последние годы все чаще рассматривается молодежью как перспективная, стабильная и технологичная. Это связано как с глобальными трендами (продовольственная безопасность, цифровизация сельского хозяйства), так и с конкретными мерами государственной и корпоративной поддержки»,— пояснил представитель университета. В частности, по его словам, в Прикамье действует федеральная госпрограмма «Развитие сельских территорий». Она предусматривает «подъемные» выплаты молодым специалистам (до 300 тыс. руб.), а также субсидии на строительство или покупку жилья в сельской местности (до 70% стоимости), компенсацию процентов по ипотеке (ставка может быть снижена до 0,1–3% годовых).

Среди региональных мер поддержки молодых специалистов Никита Мерзляков отмечает единовременные выплаты при трудоустройстве в сельской местности (от 100 до 300 тыс. руб.), ежемесячные надбавки в первые годы работы (от 15–20 тыс. руб.), а также предоставление служебного жилья или компенсация аренды.

По словам представителя ПГАТУ, карьера в агропромышленном комплексе может быть привлекательной за счет стабильности этой отрасли: «Сельское хозяйство — одна из немногих отраслей, не подверженных резким кризисам: еда нужна всегда. А в условиях санкций и импортозамещения АПК стал стратегически важной отраслью, что обеспечивает государственную поддержку и инвестиции». Кроме того, из-за недостатка кадров молодые специалисты могут строить карьеру в сельском хозяйстве быстрее, чем в других отраслях. «Молодые специалисты часто получают ответственные должности уже через один-два года работы. Возможны карьерные траектории — от агронома до руководителя отделения, от зоотехника до директора животноводческого комплекса»,— поясняет господин Мерзляков.

По его словам, при трудоустройстве молодые специалисты прежде всего обращают внимание на уровень зарплаты, наличие жилья, соцпакет, а также технологичность и оснащенность предприятия. Иван Огородов соглашается, что факторы, влияющие на привлекательность отрасли для трудоустройства «не новы: оплата труда, жилье, инфраструктура, включая интернет и социальные условия — детский сад и школа, наличие активностей».

От зарплаты до жилья Согласно данным Пермьстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в сферах сельского и лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства в 2024 году составляла 47,8 тыс. руб. Для сравнения, в 2023 году она составляла 39 тыс. руб., в 2022-м — 33,2 тыс. руб. На начало 2026 года медианная зарплата, предлагаемая в региональных вакансиях, связанных с АПК, по информации Hh.ru, достигла 68,9 тыс. руб. в месяц. Год назад она составляла 57,4 тыс. руб.

Никита Мерзляков предполагает, что «в 2026–2028 годах рост зарплат в АПК Пермского края будет умеренным — на уровне 8–12% в год». Это соответствует росту инфляции и планам по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно прогнозам Минсельхоза РФ и аналитиков АО «Россельхозбанк», к 2028 году средняя зарплата в сельском хозяйстве по России достигнет 55–60 тыс. руб., в Пермском крае — 50–55 тыс. руб.

Однако почти половина (49%) соискателей, по статистике Hh.ru, уже сегодня рассчитывают на зарплату в размере 65–100 тыс. руб. На зарплату в 130–160 тыс. руб. претендуют 18% ищущих работу, работать за 30–60 тыс. руб. согласятся 20%. «Остальные кандидаты не указывают зарплатные ожидания, однако готовы к обсуждению и торгу»,— добавляют в пресс-службе Hh.ru.

Иван Огородов считает, что сейчас «предприятия АПК не выдерживают конкуренции по возможностям для оплаты труда». «При этом снижаются цены на молоко. А государственная поддержка становится менее доступной, и энергоносители с техникой неизбежно растут вверх»,— делится опасениями директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Эксперты полагают, что повышение текущего уровня зарплаты — необходимая, но недостаточная мера для решения кадровой проблемы в АПК. «Повышение зарплат делает профессию более привлекательной для молодежи и специалистов из смежных отраслей, а рост доходов снижает текучесть кадров в уже работающих коллективах»,— считает Никита Мерзляков. Однако добавляет, что комплексная мотивация работать в сельском хозяйстве может сформироваться только при наличии жилищных программ и выплаты «подъемных».

«Аграрии просто вынуждены двигаться вслед за общим ростом стоимости труда. И это не кардинальное решение вопроса обеспеченности кадрами, а неизбежность. Кадров не хватало и при зарплате в 20 тыс. руб. И при зарплате больше 45 тыс. руб. этот вопрос стоит не менее остро»,— отмечает Иван Огородов. По его словам, один из важнейших инструментов для привлечения в сельское хозяйство — предоставление жилья. «А для удержания и сохранения сотрудника на самом предприятии — тут все важно: и оплата труда, и климат внутри, и наличие современной техники, оборудования»,— убежден эксперт.

Руководитель агрофирмы «Труд» Владимир Юшков также считает, что строительство и предоставление жилья — одна из ключевых задач для решения кадровых проблем. «Мы стараемся предоставлять молодым специалистам комнаты, а когда они вступают в брак, создают семьи — квартиру или коттедж. И у этих мер уже есть результат: ребята приезжают, работают и проявляют себя положительно»,— делится предприниматель.

Целевой подбор Еще один способ решения кадровых проблем — целевое обучение. Как рассказал Никита Мерзляков, студент ПГАТУ, заключающий договор, после окончания обучения обязан «отработать» на предприятии от трех до пяти лет. А будущий работодатель обязуется предоставлять «целевику» стипендию на время обучения.

По данным ПГАТУ, на сегодняшний день по договорам о целевом обучении обучаются более ста студентов. Наибольшее число договоров о целевом обучении заключено с организациями АПК: АО «Агросила Птицефабрика Пермская», СПК «Пальник», ООО «Русская Нива», ООО «Русь», ООО «КОМОСгрупп», ООО «Тепличный комплекс „Пермский“» и другие. Также заключаются договоры с государственными организациями (муниципальные администрации, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края) и промышленными предприятиями Пермского края.

Директор одного из агропредприятий полагает, что целевое обучение «работает, но не очень эффективно». «Люди не едут работать за сто километров от Перми. Они ищут работу ближе к краевому центру за те же деньги. Потому что снимать жилье в деревне выходит дороже, жить — тоже. Ради чего уезжать-то?» — задается вопросом предприниматель.

Владимир Юшков, наоборот, считает целевое обу­чение эффективным: «В 2025 году практику на базе нашего предприятия прошли около 400 студентов. По итогам мы заключили несколько целевых договоров, и я думаю, что ребята приедут и будут работать. Тем более что мы активно строим жилье, чтобы молодежи было комфортно жить и работать». Предприниматель добавил, что всего за последние годы агрофирма заключила около 35 целевых договоров.

Помимо студентов, региональные предприятия совместно с краевыми властями пытаются заинтересовать карьерой в сельском хозяйстве и школьников. На данный момент в 14 муниципалитетах Пермского края действует 51 профильный аграрный класс, в которых учатся более 1 тыс. человек. Как указано на сайте краевого правительства, партнерами агроклассов являются ПГАТУ, а также тепличный комбинат «Пермский», агрохолдинг «Труд» и другие ведущие предприятия АПК. В пресс-службе правительства отмечают, что более 30% старшеклассников из агроклассов трудоустраиваются работать на лето в предприятия-партнеры, а многие выпускники после школы поступают в аграрные вузы и колледжи.

Владимир Юшков уверен, что работа со школьниками перспективна и ее нужно развивать. «Считаю, что стоит обучать старшеклассников по первым специальностям уже в школах. Это могут быть трактористы, водители, фельдшеры. Такие программы будут способствовать сокращению кадрового голода»,— говорит предприниматель. «Еще одно перспективное направление — открытие филиалов агроколледжей в сельских школах. Это позволит ребятам продолжить обучение после девяти классов, не уезжая из муниципалитета, и потом работать здесь же. Это довольно серьезная задача, но наше предприятие готово в этом участвовать: обсудить инициативу с минобром, запустить пилотный проект и посмотреть, насколько жизнеспособной окажется эта идея»,— предлагает руководитель агропредприятия.

Константин Кадочников