Инвесторов три года ждут

В Пермском крае в 2025 году начала снижаться инвестиционная активность. На паузу была поставлена часть ранее заявленных инвестиционных проектов. Промышленники говорят о том, что это связано с общей тенденцией в экономике: высокая ключевая ставка и падение спроса практически во всех отраслях сдерживает реализацию проектов. Промышленники вынуждены отложить ранее заявленные планы на более поздний срок в ожидании улучшения экономической ситуации в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объемы инвестиций в основной капитал начали сокращаться в Прикамье в середине прошлого года. По данным Пермьстата за девять месяцев прошлого года, в третьем квартале пермские предприятия инвестировали 146 млрд руб., тогда как за аналогичный период 2024 года объем инвестиций составлял 169 млрд руб. Размер инвестиций за квартал снизился на 13%, за девять месяцев — с января по сентябрь 2025 года — на 9,5% (в сопоставимых ценах). В первом и втором кварталах 2025 года инвестиции в основной капитал в Прикамье росли (1-й квартал — 89 млрд руб. против 79 млрд руб., 2-й квартал — 141 млрд руб. против 136 млрд руб.). Итоговые данные за год Пермьстат обнародует только в марте.

Совокупно за девять месяцев инвестиции пермских предприятий составили 377 млрд руб., что позволило региону по-прежнему находиться в лидерах по объему инвестиций в Приволжском федеральном округе (4-е место), уступая лишь республикам Татарстан, Башкортостан и Нижегородской области. По-прежнему большая часть инвестиций делается предприятиями секторов «Обрабатывающие производства» (133 млрд руб.) и «Добыча полезных ископаемых» (52 млрд руб.).

За девять месяцев в целом по ПФО объем инвестиций рос (0,8%). Из 14 регионов округа четыре показали значение больше, чем в среднем по ПФО, десять регионов — меньше. В числе лидеров падения — Татарстан (падение на 9,4%), Пермский край, Марий Эл (–11,7%), Нижегородская область (–16,9%).

Обратная ситуация с инвестициями пермских предприятий наблюдалась в 2024 году. Тогда за девять месяцев и по итогам года их рост превысил 19%. По итогам года регион занял 4-е место в ПФО с объемом инвестиций 620 млрд руб. В 2024 году Пермский край занял 9-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности — это лучший показатель региона за всю историю существования рейтинга.

По информации министерства промышленности Пермского края, предприятия региона реализуют инвестиционные проекты на сумму 1,6 трлн руб. Так, в январе в рамках рабочей встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с зампредседателя регионального правительства — министром промышленности и торговли Алексеем Чибисовым была озвучена информация, что в 2025 году были успешно завершены проекты по строительству новых или развитию уже существующих производств на Чусовском металлургическом заводе, «Редукторе-ПМ» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе». Новые инвестпроекты инициировали «Еврохим — Усольский калийный комбинат», КБК «КАМА», «ОДК-СТАР» и Пермский хладокомбинат «Созвездие».

«На такую инвестиционную активность влияет комплекс мер поддержки промышленных предприятий Прикамья. Только при участии федерального и регионального Фондов развития промышленности с 2016 года было профинансировано 123 проекта на общую сумму 30 млрд руб., за прошлый год — 16 проектов на 2,7 млрд руб.»,— сообщала пресс-служба правительства региона.

Не все идет по плану В то же время в Пермском крае наблюдается рост количества приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). По данным сайта минэкономразвития, на конец 2024 года в реестре значилось 110 ПИП, включая реализованные. На конец 2025 года их число достигло 130. По данным краевого минэка, за пять лет (с 2021 года) число ПИП в регионе увеличилось в 2,5 раза.

Тем не менее не все проекты доходят до реализации. Согласно опубликованным на сайте минэка протоколам совета по предпринимательству, в 2025 году орган прекратил статусы восьми ПИП: создание производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных и иных полимерных композиционных материалов, строительство металлопрокатного завода в Перми, создание участка приготовления раствора хлорида натрия, расширение производства укупорочных средств, создание высокотехнологичного производства бурового инструмента в Краснокамске, строительство торгового центра и сети зарядных станций для электротранспорта и создание производства лесопромышленного комплекса.

Пять приоритетных проектов в 2025 году совет по предпринимательству признал успешно завершенными и также прекратил статус ПИП: проекта «Строительство индустриально-логистического парка АО „Сибур-Химпром“», проекта «Развитие сети газозаправочных станций ООО „Пермь-ГАЗ-Гарант“», проекта «Строительство логистического комплекса в районе села Култаево» ООО «Логопарк Пермь», проекта «Обработка металлических изделий ООО „Научно-производственная компания „Изуран“», проекта «Организация первичной переработки древесины и увеличение производства пиломатериала» ООО «Алексеевское».

Наиболее крупным проектом, который был свернут в 2025 году, стало создание Пермского металлопрокатного завода на площадке «Пермметалла». Статус ПИП был присвоен проекту в 2023 году. Инициатором проекта выступило ООО «Пермский металлопрокатный завод», зарегистрированное Новосибирским металлургическим заводом им. Кузьмина (НМЗ), один из владельцев которого — московское АО «Металлсервис», владеющее также «Пермметаллом». Стоимость проекта в 2024 году оценивалась почти в 2 млрд руб. «Из-за сложившейся экономической ситуации у инвестора возникли сложности при реализации проекта по строительству металлопрокатного завода. В связи с этим статус „приоритетный инвестиционный проект“ в настоящее время прекращен»,— сообщили в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.

Вторым крупным проектом, который окончательно был свернут в прошлом году, стало строительство в Нытве завода по производству протезов компании «Углекон» и его материнского АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов (АО «УНИИКМ»). Проект получил статус приоритетного инвестиционного в 2020 году. Реализация планировалась в 2020–2025 годах. Цель — создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,5 млрд руб. В 2022 году АО учредило дочернюю компанию для его реализации — ООО «Углекон». В конце прошлого года статус ПИП был прекращен. В УНИИКМ планы относительно его будущего проекта не комментировали.

Третьим по объемам вложений несостоявшимся проектом стало строительство в Перми, по адресу: ул. Уинская, 72, торгового центра по продаже стройматериалов «Мегастрой». Изначально проект реализовывало ООО «Ива-Инвест». Компания выступала инициатором возведения гипермаркета стройматериалов на Иве. Проекту был присвоен статус приоритетного инвестиционного. ООО планировало инвестировать в проект 938 млн руб., затем объем потенциальных инвестиций вырос до 1,3 млрд руб. Изначально объект собирались построить для французской сети «Леруа Мерлен», которая в 2023 году заявила о передаче своего российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. После этого «Ива-Инвест» нашла другого партнера — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана «Мегастрой». С осени 2023 года проект реализовывало ООО «Мегастрой П», созданное владельцами компании «Ива-Инвест». В июле прошлого года инвестпроект строительства торгового центра в микрорайоне Ива был исключен из числа приоритетных по экономическим причинам, а сеть строительных материалов «Мегастрой» заявила об отказе от планов по открытию магазина в Перми.

Председатель пермского отделения ОООП «Деловая Россия», директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» Дмитрий Теплов считает, что снижение инвестиционной активности прикамских предприятий связано с высокой ключевой ставкой, установленной Центробанком. Из-за этого многие предприятия сегодня откладывают реализацию своих проектов на более поздний срок и занимаются разработкой документации, подготовкой площадки. «Практически все приоритетные инвестиционные проекты имеют длинные сроки реализации. И если посмотреть, то никто не планирует начать стройку в 2026 году, а ориентируются на 2027–2028 год. Но это с учетом того, что будет снижена ключевая ставка. Если этого не произойдет, они сдвинутся еще дальше»,— отметил господин Теплов.

Руководитель одного из крупных промышленных предприятий Прикамья говорит, что снижение инвестактивности связано в том числе с общим падением спроса практически во всех отраслях экономики. «Кредиты дорогие не только для бизнеса, но и для простого обывателя,— поясняет он.— В итоге встает стройка, а значит, встает и металлургия, которая к тому же практически не может экспортировать свою продукцию из-за санкций. Серьезные проблемы с экспортом есть и у нефтегазовой отрасли. 2026 год будет тяжелым и для промышленности, и для малого бизнеса, который теперь платит больше налогов, и для экономики в целом».

Экс-гендиректор ОАО «Пермские моторы» Виктор Кобелев полагает, что ключевая ставка, безусловно, играет свою роль в снижении инвестиционной активности, но не является определяющим фактором в этом процессе. По его словам, некоторые предприятия, обеспечивающие интересы государства, могут получить льготный кредит под процент ниже ставки. «Полагаю, проблема в том, что ни у инвесторов, ни у тех, кто реализует проекты, пока нет уверенности в завтрашнем дне,— рассуждает эксперт.— Те промышленные предприятия, да и бизнес в целом, могут адаптироваться к любой финансовой и фискальной политике государства. Но важно, чтобы они понимали правила игры и могли планировать свою деятельность минимум на пять лет вперед. В данный момент такое планирование очень затруднительно».

Дмитрий Астахов