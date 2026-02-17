Нижегородские депутаты торопят Госдуму с принятием закона о свалках стройотходов

Депутаты нижегородского заксобрания намерены обратиться в Госдуму с просьбой ускорить принятие закона, дающего регионам полномочия на самостоятельное определение лиц, ответственных за ликвидацию несанкционированных свалок строительных отходов. Проект обращения на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина подготовил комитет по экологии нижегородского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пояснительной записке к документу говорится, что в Нижегородской области на начало 2025 года было 277 несанкционированных свалок. За год ликвидировали 152. До 80% морфологии несанкционированных свалок составляют строительные отходы и отходы от текущего ремонта. Они должны быть переработаны и использованы повторно. Пока в повторный оборот вовлекается менее 25% таких отходов.

При этом обращение с отходами такого вида не имеет полноценного механизма правового регулирования. У региональных властей полномочий на регулирование этой отрасли собственными нормативными актами нет. На практике часто возникают споры по поводу определения лиц, уполномоченных на ликвидацию несанкционированных свалок.

Нижегородские депутаты отмечают, что ранее в Госдуму уже были внесены предложения о внесении изменений в федеральные законы «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты, позволяющие улучшить регулирование в сфере обращения с отходами.

В начале 2025 года эти предложения были утверждены в первом чтении, но с тех пор сроки обсуждения законопроекта неоднократно переносились. Сейчас нижегородские депутаты просят Госдуму как можно скорее вернуться к его рассмотрению во втором чтении.

При обсуждении на профильном комитете по экологии в областном заксобрании депутаты еще раз перечитали проект обращения и решили, что он нуждается в доработке. В документ необходимо добавить данные о том, как именно изменения в законодательстве позволят улучшить работу по ликвидации свалок. Доработать и снова рассмотреть проект обращения планируется до конца недели. После этого его вновь вынесут на рассмотрение комитета, а после — областного парламента.

Андрей Репин