В Тольятти пациентка больницы осуждена за попытку сбыть наркотики

Автозаводский районный суд Тольятти признал виновной местную жительницу 1978 года рождения по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, подсудимая во время стационарного лечения в медучреждении незаконно хранила партию наркотиков. Используя сотовый телефон, она приобрела запрещенные вещества и договаривалась о последующем их сбыте. Фигурантку задержали сотрудники правоохранительных органов в больничной палате.

Из незаконного оборота изъято более 8 г наркотиков. Подсудимая свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном.

С учетом наличия у нее тяжелых хронических заболеваний суд счел возможным применить положения ст. 64 УК РФ (назначение наказания ниже низшего предела). Женщине назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Руфия Кутляева