Готовы к потреблению

Промпроизводство в Пермском крае в 2025 году сократилось почти на 2%. Годом ранее индекс, напротив, вырос на 5%. Наибольшее падение отмечено в металлургической отрасли и в производстве электрического оборудования. В то же время небывалый рост показало производство лекарств, текстиля и продуктов. Эксперты считают, что падение на 2% — не критичная ситуация для региона в нынешней экономической ситуации. Потенциал роста эксперты видят в импортозамещающих производствах потребительских товаров. В то же время, предупреждают они, ждать восстановления рынка в этом году все же не стоит.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Индекс промышленного производства (ИПП) в Пермском крае в январе — декабре 2025 года по сравнению с январем — декабрем 2024-го составил 98,2%. Такие данные представил Пермьстат. Стоит отметить, что по итогам 2024 года индекс промпроизводства показывал рост на 5,5%. В целом в России индекс промышленного производства по итогам 2025 года вырос на 1,3%, а по Приволжскому федеральному округу рост ИПП составил 2%. Снижение показали Самарская область (–4,5%), Республика Башкортостан (–2,8%). В соседней Свердловской области ИПП упал на 4,9%, в Челябинской — на 3,9%. При этом ИПП Курганской области вырос на 25,5%.

В 2025 году наибольший спад ИПП в Пермском крае произошел в сфере производства электрического оборудования (–47,1%), металлургического производства (–24,4%), производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (–27,2%). Индекс промпроизводства в сфере добычи металлических руд снизился до 61,7% от уровня 2024 года.

Добыча полезных ископаемых практически не изменилась, составив 100,3%. Однако на 38,3% сократилась добыча металлических руд.

Сокращение ИПП в обрабатывающих производствах составило 2,9%. Наибольший спад ИПП произошел в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (–27,2%), производстве машин и оборудования (–16,4%). Также наблюдается падение на 10% добычи и транспортировки газа. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений сократились на 16%.

«Не думаю, что это критичное снижение. Предполагаю, что такое снижение связано с резким ростом этих показателей в предшествующие годы. Сейчас происходит корректировка с учетом снижения текущего производства за счет излишних складских запасов прошлых лет»,— говорит экономист Антон Любич.

Декан экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук, профессор Татьяна Миролюбова считает, что падение индекса промпроизводства — обычное явление для экономики. «Никакой паники здесь быть не может. Экономические кризисы — это то, что присуще рыночной экономике объективно. После любого кризиса должен быть подъем»,— уверена она.

Госпожа Миролюбова пояснила, что падение ИПП в обрабатывающих производствах связано в целом с ситуацией на рынке, высокой ключевой ставкой Центробанка, которая делает недоступным кредитование, в том числе для пополнения оборотных средств предприятиями. Она добавила, что в обрабатывающих производствах отмечается разнонаправленная динамика.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Анализ данных об индексе промышленного производства за январь — декабрь 2025 года свидетельствует о вступлении региональной экономики в фазу сложной корректировки после значительного роста предыдущего периода»,— считает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина. Она отметила, что на волне роста ИПП в 2024 году нынешние цифры следует расценивать как стабилизацию на фоне высокой базы, сложных внешних условий, нежели как признаки кризиса.

«Однако за этой усредненной цифрой скрывается так называемая нарастающая отраслевая дивергенция, которая формируют ключевую повестку для региональной экономики. В данном случае речь идет о некотором экономическом процессе, при котором различные сектора экономики начинают развиваться с кардинально разной скоростью и по разным траекториям, что приводит к усилению разрыва между ними»,— пояснила госпожа Букина.

Экономист обратила внимание на то, что наиболее выраженная негативная динамика наблюдается в обрабатывающем секторе производства, в частности глубокий спад зафиксирован в машиностроении, особенно в производстве электрооборудования, автотранспортных средств. «Это, конечно, связано с логистическими и сырьевыми вызовами»,— считает Татьяна Букина. Эксперт отметила, что практически остановился в росте и добывающий сектор. Особенную озабоченность экономиста вызвал обвал в сфере добычи металлических руд. «Это может иметь на самом деле негативные долгосрочные последствия для смежных отраслей»,— выразила опасения она.

Госпожа Букина полагает, что снижение индекса на 1,8% — это умеренная коррекция. «Однако тревожным сигналом является глубокое и продолжительное снижение в базовых отраслях, а именно в металлургии и машиностроении, поскольку именно эти сектора формируют значительную добавленную стоимость и мультипликативный эффект для всей экономики края. И их длительная стагнация создает довольно серьезные риски как для регионального бюджета, так и для занятости»,— подчеркнула экономист.

Зоны роста По данным Пермьстата, в 2025 году также отметился рост ИПП в некоторых отраслях. Так, в Пермском крае на 66,6% выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 46,4% производство мебели, на 8,6% производство текстиля, на 3,7% пищевых продуктов, на 2,3% напитков и на 2,2% производство химических веществ и химических продуктов.

«Яркими точками роста региональной экономики становятся те сектора и те отрасли, которые ориентированы на внутренний рынок и импортозамещение,— обратила внимание Татьяна Букина.— Это подтверждает некий тезис о структурной перестройке промышленности региона под влиянием новых экономических реалий».

Татьяна Миролюбова считает, что потенциал роста есть и у импортозамещающих производств, таких как производство лекарств. Активно развивается пищевая промышленность и производство напитков, текстильное производство. «То есть все товары потребительского назначения, которым свойственно импортозамещение»,— уточнила эксперт. Она предполагает, что ожидать восстановления рынка в 2026 году не стоит. «Скорее всего, продолжится умеренное падение»,— прогнозирует госпожа Миролюбова.

Татьяна Букина также уверена, что основными драйверами останутся фармацевтика, пищевая промышленность и другие отрасли внутреннего спроса. Восстановление металлургии и машиностроения будет напрямую зависеть от мер государственной поддержки, доступности инвестиций и развития новых кооперационных связей, отмечает эксперт.

«Прогноз на 2026 год я бы сформулировала в духе осторожного оптимизма. Ожидается, что фаза адаптации подойдет к концу, и мы увидим постепенное восстановление до низких положительных значений в диапазоне 101–103%. Перспективы восстановления, конечно, есть, но они будут неравномерными. Устойчивый и сбалансированный рост вернется тогда, когда будет преодолен спад в базовых отраслях. На данный момент экономика Пермского края, с моей точки зрения, проходит необходимый период структурной трансформации. И успех данной структурной трансформации будет определяться способностью бизнеса и власти консолидировать усилия вокруг новых точек роста, а также поддержкой традиционного индустриального ядра»,— подытожила госпожа Букина.

Ирина Суханова