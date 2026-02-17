Умер американский режиссер-документалист Фредерик Вайсман

Американский режиссер-документалист Фредерик Вайсман умер в возрасте 96 лет. О его смерти сообщила основанная им компания Zipporah Films.

«Его будет очень не хватать семье, друзьям, коллегам, а также кинематографистам и зрителям по всему миру, на чьи жизни и взгляды повлияло его уникальное творческое видение», — указано в заявлении на сайте компании.

Фредерик Вайсман родился в 1930 году в Бостоне (штат Массачусетс), окончил колледж Уильямс и Йельскую школу права. В кино пришел в середине 1960-х годов и за почти шесть десятилетий создал более 40 фильмов. Все картины он снимал и продюсировал под эгидой Zipporah Films, Inc. В 2017 году был удостоен «Оскара» за вклад в киноискусство.

Одной из последних работ Фредерика Вайсмана стала картина «Пара» (Un Couple) об отношениях Льва Толстого и его супруги Софьи Андреевны. Лента была представлена на Венецианском фестивале в 2022 году.