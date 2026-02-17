В России подешевели четыре жизненно важных препарата

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о снижении цен на четыре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препарата (ЖНВЛП), включенных в перечень с 2026 года. Речь идет об оригинальных лекарствах с международными непатентованными наименованиями (МНН) «даролутамид», «лортлатиниб» и «капивасертиб», а также биоаналоге «пэгфилграстим».

После экономического анализа отпускных цен производителей предельные цены на эти препараты снижены в среднем на 31% по сравнению со средней стоимостью реализации в 2025 году и на 58% — относительно минимальных цен в профильных референтных для России странах.

Цена на препарат «Нубека» (даролутамид), применяемый для лечения рака предстательной железы, установлена на 58% ниже минимальной стоимости в референтных странах и на 13% ниже средней цены реализации в 2025 году. Препарат «Лорвиква» (лорлатиниб), используемый для терапии немелкоклеточного рака легких, подешевел на 20% от средней цены 2025 года, а также на 35–43% от минимальных цен в иностранных референтных странах.

Противоопухолевый препарат «Акдайна» (капивасертиб) в комбинации с «фулвестрантом», применяемый при раке молочной железы на поздних стадиях и метастазах, стал на 78% дешевле минимальных цен в референтных странах и на 63% ниже средней цены 2025 года. Отечественный биоаналог «Поэксо» (пэгфилграстим), используемый для снижения продолжительности и частоты нейтропении, подешевел на 5% по сравнению со средней стоимостью 2025 года и на 17% по сравнению с минимальной ценой оригинального препарата в референтных странах.

В ФАС подчеркнули, что снижение стоимости повысит доступность этих препаратов для россиян. В медицинских организациях их должны предоставлять по программе госгарантий бесплатной медицинской помощи.