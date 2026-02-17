XVI Национальная научно-техническая конференция открывает прием заявок

С 1 марта по 31 мая 2026 года на официальном сайте https://www.nntk-smr.ru будет открыт прием заявок для участия в XVI Национальной научно-технической конференции. Организатором выступает Союз машиностроителей России.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

«Национальная научно-техническая конференция - один из ключевых инструментов системной работы Союза машиностроителей России с инженерной молодежью. Именно через такие проекты мы создаём условия, при которых идеи и инициативы молодых специалистов получают практическое воплощение, усиливают кооперацию науки и производства и вносят вклад в укрепление технологической независимости страны», – подчеркнул первый вице-президент СоюзМаш России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Конкурс проводится в формате открытого отбора инновационных и научно-технических проектов. К участию приглашаются студенты, молодые ученые и специалисты предприятий, представляющие разработки, ориентированные на практическое применение в промышленности.

За 15 лет реализации инициативы зарегистрировано 3 507 проектов, значительная часть которых получила дальнейшее развитие и внедрение на предприятиях машиностроительного комплекса. Проект стал действенным инструментом выявления перспективных инженерных решений и поддержки профессионального роста молодых специалистов.

Поддержку инициативам Союза оказывает АО АКБ «НОВИКОМБАНК», председатель правления которого является куратором Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. В 2024 году представители отделения принимали участие в отборе финалистов XIV Национальной научно-технической конференции, оценивая проекты и выбирая наиболее перспективные разработки.

В 2026 году работы принимаются по 14 направлениям, отражающим приоритеты развития отрасли: авиационная и ракетно-космическая промышленность, автомобилестроение, транспортное, энергетическое и тяжелое машиностроение, станкостроение и инструментальное производство, приборостроение и системы управления, судостроение, промышленная экология, информационные технологии, робототехника и искусственный интеллект, а также управленческие задачи.

Участие бесплатное. Подать заявку могут авторы и авторские коллективы до пяти человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Итоги будут подведены в ноябре 2026 года в рамках Всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», который пройдет на площадке Московского авиационного института. Победители и призеры получат дипломы и памятные награды.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

* * * Бюро Союза машиностроителей России – основной руководящий орган организации. В состав Бюро входят руководители корпораций, холдингов и крупнейших предприятий промышленности, ведущих российских ВУЗов, финансовых и деловых структур России. На заседаниях Бюро обсуждаются актуальные проблемы и задачи промышленного сообщества, перспективные направления и программы развития машиностроения с учетом стратегических интересов национальной экономики.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»