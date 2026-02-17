Синоптик Тишковец назвал регионы России с гигантскими сугробами

После снегопада в семи регионах России образовались гигантские сугробы. Об этом сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До 111 см выросли сугробы в городе Нолинске Кировской области, уточнил синоптик. В Башкортостане, в районе Бакалы, и Пермском крае, возле Губахи, высота сугробов достигла 108 см. В городе Шахунья Нижегородской области снег вырос до 96 см, в татарстанском населенном пункте Вязовые — 95 см. В Удмуртии высота снежного покрова составила 91 см, а в районе Старожилово (Рязанская область), — 72 см.

После обильных снегопадов в Москве, добавил господин Тишковец, высота снежного покрова на 20% превысила климатическую норму.