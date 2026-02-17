Уголовное дело возбудили из-за гибели нижегородки и ее сына в их квартире

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовно дело после гибели местной жительницы и ее 15-летнего сына. По данным СКР, тела погибших нашли утром 17 февраля в квартире, где они проживали.

Видимых повреждений на телах нет. По мнению следователей, они могли задохнуться угарным газом. Квартира, в которой обнаружили тела, оборудована газовой колонкой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следователи назначили экспертизы, чтобы установить причины смерти и выяснить, исправно ли газовое оборудование.

Андрей Репин