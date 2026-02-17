В Самарской области из реестра лицензий исключены дома двух УК из-за грубых нарушений

В Самарской области государственная жилищная инспекция исключила сведения обо всех многоквартирных домах, в отношении которых осуществляли деятельность по управлению ООО УК «Грас» и ООО СЭО «Технострой». Об этом сообщает ГЖИ Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняют в инспекции, решение принято из-за совершения компаниями двух грубых нарушений лицензионных требований в течение года. Органы местного самоуправления проведут открытый конкурс по выбору управляющих организаций для многоквартирных домов или назначат временную управляющую организацию, если собственники помещений самостоятельно не реализуют способ управления.

«Исключение домов из реестра лицензии — первый шаг к лишению компании права управления. До выбора новой управляющей компании или назначения временной организации текущая компания обязана продолжать обслуживание», — отметил врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

Руфия Кутляева