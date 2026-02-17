В уфимском районе Дема 60 домов остались без воды

В Демском районе Уфы из-за аварии отключилось водоснабжение. Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты, без воды остались жители 13 многоквартирных и 47 частных домов на улицах Магистральной, Мусы Джалиля, Минской, Исследовательской, в СНТ «Железнодорожник», а также на Киевском, Первоминском и Дюртюлинском переулках.

Авария затронула и социальные учреждения — Уфимский техникум железнодорожного транспорта и спортивную школу «Батыр» на улице Ухтомского.

Идэль Гумеров