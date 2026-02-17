Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Между Владимирской и Нижегородской областями из-за снега задержались 36 поездов

На участке железной дороги между населенными пунктами Вековка (Владимирская область) и Сергач (Нижегородская область) утром 17 февраля в пути задержались 36 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения. По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), причиной задержки стал снегопад и метель.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Время задержки поездов составило от 8 минут до 5 часов 25 минут.

В пресс-службе ГЖД сообщили, что компания принимает все необходимые меры для ввода поездов в график.

Андрей Репин