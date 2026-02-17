В Татарстане арестовали обвиняемых в поджоге релейного шкафа на железной дороге

Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум обвиняемым в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ими оказались житель Батыревского района Чувашии 2006 года рождения и житель Буинского района Татарстана 2003 года рождения.

По версии следствия, 14 февраля обвиняемые, действуя в интересах Вооруженных сил Украины и выражая несогласие с политикой России в спецоперации на Украине, подожгли релейный шкаф на железной дороге в Буинском районе.

Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Анна Кайдалова