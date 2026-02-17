Умер автор хитов Мадонны, Уитни Хьюстон и t.A.T.u. Билли Стейнберг

Американский автор песен Билли Стейнберг умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на адвоката Лору Сориано. Господин Стейнберг сочинял песни для Мадонны, Тины Тернер, Уитни Хьюстон и Синди Лопер.

Как сообщила госпожа Сориано, Билли Стейнберг умер 16 февраля в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Господин Стейнберг родился 26 февраля 1950 года в Калифорнии. Известность к нему пришла в начале его совместной работы с Томом Келли. Билли Стейнберг писал тексты песен, а господин Келли — музыку. Среди самых известных работ соавторов — Like a Virgin (Мадонна), True Colors (Синди Лопер), Eternal Flame (The Bangles), Alone (Heart), So Emotional (Уитни Хьюстон) и I Touch Myself (Divinyls). Также господин Стейнберг писал песни для Деми Ловато, Селин Дион, Тины Тернер, Рода Стюарта, Кэрри Андервуд и других исполнителей. В частности, с российской группой t.A.T.u. автор работал над песней All About Us.