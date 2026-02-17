Депутаты отказались ликвидировать хутор Дубровный под Богдановичем

Заксобрание Свердловской области отклонило законопроект об упразднении хутора Дубровный на участке в 45 га, расположенный в 28 км от Богдановича. Председатель местной гордумы Юрий Гринберг пояснил депутатам, что власти предусмотрели ликвидацию населенного пункта в генеральном плане Богдановича еще в 2023 году. «На территории хутора отсутствуют постоянно проживающее население, дорожно-транспортная инфраструктура, объекты социального и культурно-бытового назначения, торговли, инженерных коммуникаций»,— добавил спикер, подчеркнув, что населенный пункт «не имеет перспективы дальнейшего развития».

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Законопроект предложил отклонить председатель комитета заксобрания по региональной политике и развитию МСУ Михаил Зубарев. Он подчеркнул, что расположенные в хуторе здания фермы, овощехранилище, трансформаторная подстанция, сети электроснабжения и жилой дом, который используется для временного проживания рабочих, отвечают критериям населенного пункта. «Комитет предлагает отклонить законопроект на основании замечаний»,— призвал господин Зубарев.

По итогу рассмотрения законопроекта против ликвидации хутора выступили 38 депутатов, двое — не голосовали. «Ничего личного, готовиться надо. Юридической службе вашей замечание»,— обратилась председатель заксобрания Людмила Бабушкина к господину Гринбергу.

Ранее, в рамках заседания 17 февраля, депутаты также рассмотрели законопроект о ликвидации поселка Каквинские Печи площадью в 47,8 га в районе Карпинска. Упразднение населенного пункта парламентарии одобрили единогласно.

Василий Алексеев