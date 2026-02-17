На казанской таможне обнаружили 30 кг радиоактивных бусин из Китая

Сотрудники Казанского почтового таможенного поста обнаружили 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Китая. Уровень гамма-излучения превышал норму более чем в 15 раз. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Центральной почтовой таможни.

Тридцать килограммов радиоактивных бусин обнаружили таможенники в посылках из Китая

Фото: Пресс-служба Центральной почтовой таможни Тридцать килограммов радиоактивных бусин обнаружили таможенники в посылках из Китая

Фото: Пресс-служба Центральной почтовой таможни

Два отправления были адресованы жительнице Санкт-Петербурга. В посылках находились заготовки для бижутерии — бусины из разноцветных камней, расфасованные в 235 пакетов. Отправитель указал в документах, что пересылает стеклянные украшения.

Спектрометрический анализ выявил в бусинах содержание радиоактивного изотопа торий-232 и бета-частиц. Уровень ионизирующего излучения на поверхности упаковок составил 1,23 мкЗв/ч. Таможенники отказали в выпуске товара, посылки возвращены в Китай.

Анар Зейналов