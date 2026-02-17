Курултай Башкирии намерен сотрудничать с парламентом Запорожья

Курултай Башкирии 27 февраля рассмотрит вопрос о межпарламентском сотрудничестве с Законодательным собранием Запорожской области. Проект соглашения о взаимодействии с парламентом Запорожья внес комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.

Соглашение предполагает обмен законопроектами, информационными, методическими, аналитическими материалами по вопросам законотворчества и организации деятельности законодательной власти. Стороны собираются координировать свои действия при подготовке проектов федеральных законов (в том числе, совместных законопроектов).

Также региональные парламенты хотят проводить общие конференции, семинары, совещания, консультации. В числе иных форм сотрудничества — обмен опытом и стажировки сотрудников заксобраний, организация совместных комиссий и рабочих групп, обмен официальными делегациями.

Особое внимание стороны уделяют обмену опытом по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка, обеспечения социально-экономического и инновационного развития субъектов, социальной защиты населения, охраны природы и рационального природопользования, правового регулирования местного самоуправления и госслужбы, а также сфер культуры, туризма, спорта и молодежной политики, и поддержки отечественных производителей, говорится в проекте соглашения.

Идэль Гумеров