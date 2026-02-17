Работу инновационных компаний в Прикамье будет курировать новая структура

На базе Пермского фонда развития предпринимательства создан новый Центр поддержки технологического предпринимательства (ЦПТП). Организация будет курировать работу инновационных компаний региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. Центр стал преемником направления «Экосистема НТИ в Пермском крае», действовавшего на базе регионального Агентства инвестиционного развития. Руководителем ЦПТП назначена Евгения Бельская.

Отмечается, что Центр продолжит сопровождать проекты на всех стадиях развития. Его деятельность ориентирована на школьников, студентов, технологические стартапы и действующие компании. Среди ключевых направлений работы — навигация по федеральным и региональным мерам поддержки, сопровождение получения статуса малой технологической компании, подготовка заявок на гранты и конкурсы, акселерационные и образовательные программы, бизнес-консультирование, менторство, маркетинговая поддержка и помощь в масштабировании. Одним из ключевых направлений работы ЦПТП станет сопровождение участников грантовых конкурсов Фонда содействия инновациям.