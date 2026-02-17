Суд вынес приговор жителю Оренбурга за покушение на убийство дочери и бывшей жены

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным 68-летнего жителя по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц совершенное общеопасным способом с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшие причинение значительного ущерба). Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомств, обвиняемый испытывал личную неприязнь к своей бывшей супруге и дочери из-за ранее проведенного раздела нажитого имущества. 29 января 2025 года подсудимый прибыл во двор дома на ул. Маршака. Он думал, что бывшая жена и дочь крепко спят и не смогут отреагировать на его действия. Обвиняемый разбил окно кухни, вылил горячую жидкость на подоконник, пол и кухонный гарнитур, после этого инициировал возгорание жилища.

После этого фигурант проник в гараж, облил бензином автомобиль «Шкода», а затем поджег транспортное средство. Потерпевшие проснулись от возникшего шума, приняли меры для тушения огня, после чего покинули дом и вызвали пожарную охрану.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничил его свободу на 1 год. Также удовлетворены требования потерпевших о взыскании свыше 950 тыс. руб. в качестве компенсации материального ущерба и 1 млн руб. в качестве морального вреда.

Руфия Кутляева